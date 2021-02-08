РИАМО - 8 фев. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ученых, преподавателей и студентов с Днем российской науки и пожелал им новых открытий.

«Желаю всем сотрудникам научных учреждений, ученым-исследователям, преподавателям, студентам успехов в вашем непростом деле, профессионального роста и новых открытий, благополучия и крепкого здоровья!» - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что в Московской области находятся восемь наукоградов с ведущими промышленными предприятиями.

«Подмосковье - двигатель науки в стране! <…> Развитию и потенциалу инновационных свершений - особое внимание», - добавил председатель регионального парламента.

День российской науки отмечается 8 февраля. Праздник был учрежден в 1999 году. Он приурочен ко дню основания в XVIII веке Российской академии наук и Академического университета (сейчас - Санкт-Петербургский государственный университет).