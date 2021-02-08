РИАМО - 8 фев. Подмосковные власти реализуют пилотный проект по созданию мини-детсадов на тех территориях, где вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях стоит наиболее остро, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

О проекте «Мини-сады» Каклюгина рассказала в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов в понедельник.

«Мы открываем эти мини-сады в самых горящих территориях. Это Красногорск, Балашиха, Ленинский округ, Одинцово и Химки. План на этот год у нас (открыть - ред.) 27 садов общей мощностью 2,5 тысячи мест. Соответственно, план следующего года – 16 и на 2023 год – 12», – сказала Каклюгина.

Она добавила, что в случае успешной реализации пилотного проекта планы по открытию мини-садов будут пересмотрены в сторону увеличения.

По словам Каклюгиной, первые три детсада в рамках проекта откроются 1 марта в Балашихе, до 1 апреля планируется открыть 17 таких учреждений.

Такой же, как обычный

Глава подмосковного Минобразования пояснила, что для создания обычного детского сада необходимо выделить большую территорию, тогда как мини-сад можно организовать на первых этажах жилых или нежилых зданий. Стандарты оформления мини-садов при этом ничем не отличаются от «больших».

«У нас в этом году в пилоте по мини-садам участвуют десять муниципалитетов. Самое большое количество мини-садов у нас откроется в Одинцове – там их будет шесть на 615 мест, потом идет Балашиха – там будет пять садов на 425 мест», - добавила Каклюгина.

Чтобы стать участниками пилотного проекта, муниципалитеты должны соответствовать ряду критериев. Среди них - наличие более 2,5 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, недостаточное количество детских садов в новых жилых комплексах и высокая наполняемость групп в садах.

«Что мы предусмотрели из бюджета Московской области: единовременно мы выплачиваем муниципалитету по 123 тысячи рублей на ребенка, и эти деньги глава может тратить на ремонт сада, закупку игрушек, кроваток. Плюс дальше ежемесячно мы из бюджета выплачиваем по 6,5 тысяч рублей на ребенка, соответственно, на каждого, кто ходит в этот сад», - заключила Каклюгина.