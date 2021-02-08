РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Встречу с жителями Балашихи по вопросам проведения работ по капитальному ремонту фасадов домов проведут 10 февраля в центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Обсуждение коснется капремонта фасадов домов на улицах Советская, 3, 7/15, 6/17, 8, 11, 10, 12, 13, 14, 16; Крупской № 12; Парковая, 9, 13, на шоссе Энтузиастов, 7/1 и 9/2, на проспекте Ленина, 7/1, 6, 8, 23/5, а также на площади Славы, 1.

«Участникам предстоит обсудить работы по капитальному ремонту фасадов, а также что делать с рисунками, созданными Михаилом Корнеевичем Аникеевым, который является заслуженным художником России», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 10 февраля в 19:00 в центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева по адресу: площадь Славы, дом №1.