РИАМО - 8 фев. Москва и Московская область оказались одними из лидеров среди других российских субъектов с самым доступным бензином для граждан, сообщает РИА Новости.

В январе текущего года разница между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 в регионах РФ составила около 33%.

«Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров топлива в месяц. Второе место у Москвы (1944 литра), третье — у Чукотки (1707 литров)», — говорится в сообщении.

Московская область вошла в число регионов, где на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров бензина АИ-92.

Для оценки доступности топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов, и составили рейтинг по доступности топлива.

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители Северной Осетии, Чечни и Ингушетии. Это связано не только с дороговизной топлива, но и низкими зарплатами в этих республиках. ​