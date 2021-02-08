РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 фев. Дворец культуры «Балашиха» 10 февраля в рамках акции «Народная культура для школьников» проведет прямой эфир «Истоки русской песни» в своем Instagram-аккаунте, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Эфир состоится 10 февраля в 12:00. Его проведет руководитель хора русской песни «Московская сторонушка» Юлия Штах», - говорится в сообщении.

Штах расскажет о том, почему русская народная песня остается главным элементом культуры, как передавались из уст в уста фольклорные произведения, и о том, какую роль играет народная культура в современном обществе.