РИАМО - 8 фев. Российская IT-компания «Яндекс» объявила тендер по выбору генподрядчика для строительства новой штаб-квартиры на улице Косыгина в Гагаринском районе столицы, сообщает РИА Новости.

Начало возведения объекта запланировано на август 2021 года, при этом завершение работ и ввод в эксплуатацию ожидается в 2023 году.

«Тендер пройдет в два этапа — квалификационный (продлится до 26 марта) и основной. Подать заявку на участие в первом этапе можно до 28 февраля. Основной пройдет с апреля по август 2021 года», — говорится в сообщении.

Компания купила порядка 4 гектаров земли в 2018 году за примерно 145 миллионов долларов. Общая площадь нового комплекса составит более 248 тысяч «квадратов». Девелопером проекта выступает компания MR Group.​​

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