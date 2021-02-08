РИАМО - 8 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин затронет тему парламентских выборов 2021 года в ежегодном послании Федеральному собранию, сообщает Газета.ru.

«По словам представителя Кремля, дата обращения Путина пока не определена, она прорабатывается», – говорится в сообщении.

Песков отметил, что тема парламентских выборов не может не найти отражение в послании президента.

Он добавил, что глава государства упомянет и о развитии разных отраслей страны, включая социально-экономическую, а также технологическую.