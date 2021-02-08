РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Строительство участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подольске планируют завершить к середине 2021 года, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель проекта ЦКАД-1 АО «Крокус Интернешнл» Игорь Романов.

В Подмосковье полным ходом идет строительство кольцевой трассы ЦКАД, проект которой состоит из 5 пусковых комплексов по 11 городским округам. ЦКАД-1 соединяет Подольск и Домодедово. ЦКАД-4 – Домодедово, Богородский округ, Павловский Посад, Воскресенск, Раменский округ и Электросталь. ЦКАД-5 огибает Истру, Солнечногорск, Наро-Фоминск и Одинцово. Кроме того, уже запустили движение по ЦКАД-3. Он соединил трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». В 2021 году откроют участок на ЦКАД-1 от М-2 «Крым» до Калужского шоссе.

«Строительство нашего объекта разделено на три этапа, и в текущем году мы завершим ввод 25 километров, 9 километров из которых идут через Подольск. На сегодняшний день мы строим 22 искусственных сооружения и 4 пешеходных перехода. Общая готовность (по сооружениям) составляет около 80%. Также в работе находятся 5 путепроводов и мостов. Данные работы мы завершим весной текущего года. Участок ЦКАД-1, который идет от М-2 «Крым» до Калужского шоссе, будет полностью запущен к 30 июня. Пропускная способность составит 40 тысяч автомобилей в сутки», – сказал Романов.

Он отметил, что данный участок необходим – он значительно облегчит путь автолюбителям. В настоящее время на участке работают свыше 1 тысячи человек и более 200 единиц техники. Дорога будет четырехполосной, освещенной. Максимальная разрешенная скорость – 110 километров в час. Данный участок будет платным.

Как пояснил советник главы администрации округа Иван Мокруполо, в 2016 году по поручению губернатора Подмосковья главой Подольска была создана рабочая группа по оказанию содействия в строительстве ЦКАД-1. Первый пусковой комплекс строится общей протяженностью 50 километров, часть уже сдана. По территории округа проходит более 18 километров. Более того, 9 километров нового участка дороги в Подольске уже сдали. Еще на 9 километрах ведутся работы.

«В Подольске проводились рабочие совещания со старостами населенных пунктов для того, чтобы обеспечить максимальную доступность таких пунктов, через которые будет проходить ЦКАД. Эти вопросы уже решены. Конечно, после ввода новой дороги в эксплуатацию изменится и маршрут общественного транспорта, места остановок. Однако все вопросы, которые возникают, решаются оперативно», – заключил Мокруполо.