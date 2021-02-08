Первая неделя февраля в Московском регионе принесла сильные морозы – Гидрометцентр России даже ввел «оранжевый» уровень опасности. В ближайшую неделю значительного потепления не предвидится, ведь на Россию надвигается циклон из Европы. Какие еще погодные аномалии ждут жителей столицы и Подмосковья в ближайшее время и когда в регион вернется тепло, читайте в материале РИАМО.

Аномальное похолодание

Ближайшая неделя в Москве и области из-за надвигающегося циклона будет аномально холодной. Ожидается, что среднесуточные температуры в период с 7 по 11 февраля будут ниже климатической нормы на 7–12 градусов.

Наиболее сильными морозы станут ко вторнику – до 22 часов 9 февраля продолжит действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, ночью температура в столице опустится до минус 24-27 градусов, а в Подмосковье ожидается похолодание до минус 32 градусов. Во вторник днем столбики термометров не превысят отметку в минус 12 градусов. Этот день станет самым холодным с начала зимы – температурные показатели будут ниже нормы на 10–11 градусов.

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Рекордный снегопад

В четверг в регион придет теплый атмосферный фронт с северо-запада. По данным сайта «Метеоновости», снегопад, который начнется ночью в пятницу (12 февраля) и продлится до воскресенья, будет самым сильным за весь сезон. За это время ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков – сугробы могут вырасти на 20 сантиметров. Также из-за порывистого ветра возможно ухудшение видимости и заносы на дорогах.

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Когда ждать тепла

После пика ночных морозов можно ждать повышения минимальной температуры благодаря наступлению теплого атмосферного фронта, но оно будет незначительным. Дневные температуры во второй половине недели будут колебаться в промежутке от минус 12 до минус 15 градусов.

По сообщению руководителя центра «Метео» Александра Шувалова, потепления в столице и области стоит ждать во второй половине месяца. Приближение к климатической норме синоптики прогнозируют не раньше 20 февраля.

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