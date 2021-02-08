РИАМО - 8 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское правительство ведет поступательную работу по повышению пенсий граждан, однако впереди предстоит еще много работы, сообщает kp.ru.

По его словам, усилия властей по улучшению пенсионного обеспечения тормозят «черные полосы», включая пандемию Covid-19. Работа в данном направлении ведется: с 90-х годов проделан «огромный путь, но он недостаточен».

«Президент сам много раз говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Сразу сделать большие пенсии невозможно, к сожалению. Однако государство принимает меры поэтапно», — сказал Песков.

В декабре россияне в ходе опроса сообщили, что размер желаемой пенсии должен составлять в среднем от 30 до 45 тысяч рублей.