РИАМО – 8 фев. В водопроводной воде имеются опасные примеси, от которых стоит избавляться и которые могут привести к заболеваниям, сказал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

«Для детей воду лучше фильтровать, потому что вода хлорируется, и какие-то следовые концентрации хлорорганических соединений имеются. Это канцерогены, которые имеют свойство накапливаться, их очень сложно выводить из организма. Никакие другие способы – кипячение, отстаивание – не очищают от них. Лучше самое простое устройство кувшинного типа иметь дома хотя бы для детей», – сказал Гончар в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что питье воды из-под крана не опасно для взрослого, однако у детей оно может дать кумулятивный эффект. В некоторых городах России коммунальные службы сильно хлорируют воду. Это приводит к огромной концентрации хлорорганики, которая практически гарантирует онкологию, если ее не чистить.

Гончар отметил, что мутная взвесь в воде – это, с большой вероятностью, растворимые газы, а именно кислород и азот. Накипь свидетельствует о солях жесткости, а именно соли кальция и магия, которые представляют собой стройматериал для ногтей, зубов, а также волос и являются безобидными в водопроводной воде.

Для того, чтобы обеззаразить водопроводную воду, ее подвергают хлорированию. Так, при соблюдении всех нормативов она становится безопасной для употребления после процедуры.

В настоящее время вода, которая течет из под крана во многих городах страны, включая Москву, превосходит по качеству водопроводную воду в других странах мира.​