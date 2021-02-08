РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Два человека пострадали при пожаре в одной из квартир на Бородинской улице Подольска в понедельник, еще шестерых человек эвакуировали, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в 8:36 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Бородинская, дом 21. К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны. К прибытию первых пожарных расчетов в однокомнатной квартире горели постельные принадлежности на площади трех квадратных метров.

«В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы были эвакуированы 6 человек, из них двое детей по лестничным маршам. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 8:53 пожар удалось локализовать, а в 9:00 - ликвидировать загорание. К сожалению, при пожаре пострадали двое жильцов. Их передали в карету скорой помощи для госпитализации в Подольскую городскую больницу», - говорится в сообщении.

В результате пожара выгорели около трех квадратных метров балкона и часть комнаты, а квартира по всей площади закоптилась. В тушении были задействованы три основных отделения, две единицы специальной техники и 28 человек личного состава.