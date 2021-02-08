РИАМО – 8 фев. В центре столицы в машине отец случайно выстрелил в своего двухлетнего сына из пневматического ружья, мальчика госпитализировали, сообщает ТАСС.

Сейчас полицейские организовали проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Из Морозовской детской городской клинической больницы поступила телефонограмма о том, что к ним доставлен двухлетний мальчик с диагнозом «точечная рана голеностопного сустава с инородным телом», - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что мальчика ранили в салоне автомобиля Range Rover. По словам матери пострадавшего, выстрел произошел случайно.​

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