РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. В городском округе Люберцы 22 февраля пройдет открытый турнир по художественной гимнастике, посвященный Дню защитника Отечества, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«22 февраля в городском округе состоится турнир по художественной гимнастике «Мой добрый папа». Соревнования пройдут в личных первенствах, в них смогут поучаствовать гимнастки 2010 года рождения и моложе. Призеров наградят памятными призами», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что от каждой команды в качестве судьи должен быть представлен папа одной из участниц.

Информацию об участии в турнире можно получить по телефонам: 8(916)776-12-88, 8(916)330-55-64. Место проведения: Октябрьский проспект, дом №349А (спортивная школа олимпийского резерва).