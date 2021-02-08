РИАМО - 8 фев. Жители и гости Подмосковья на минувшей неделе свыше 180 тысяч раз обратились в систему-112 региона, около 70% вызовов было адресовано скорой помощи, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ «Центр-112».

«Более 25% вызовов было адресовано полиции и ГИБДД, остальные 5% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Система-112 Московской области заработала в 2015 году. В ней работает свыше 3,6 тысячи специалистов.

По единому номеру «112» можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях.