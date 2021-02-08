РИАМО - 8 фев. На внешней стороне 55 километра МКАД на западе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, транспортные средства столкнулись в районе Можайского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Перекрыт левый ряд», – говорится в сообщении.

В результате происшествия могут быть пострадавшие. На данный момент общая загруженность дорог в Москве составляет 4 балла.