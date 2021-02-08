РИАМО - 8 фев. В текущем году в рамках программы «Социальная ипотека» медицинским работникам продолжат вручать сертификаты на приобретение жилья, они достанутся 160 медработникам Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Программа «Социальная ипотека» позволяет обеспечить жильем медицинских специалистов, уже работающих в системе здравоохранения Подмосковья. Кроме того, такая мера соцподдержки позволяет привлекать к нам в регион новые кадры. За последние пять лет в Подмосковье такие свидетельства на приобретение жилья получили 1 084 медработника», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

160 свидетельств на социальную ипотеку выдадут врачам, рентгенлаборантам, а также фельдшерам.

Программа позволяет специалистам получить от региона 50% от цены жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга, а получатель социальной ипотеки выплачивает только проценты по кредиту.​