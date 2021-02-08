РИАМО - 8 фев. С понедельника в Подмосковье снова можно посещать ночные клубы и дискотеки, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

Согласно документу, опубликованному в понедельник на официальном портале регионального правительства, в Подмосковье отменяется требование о приостановке посещения гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов.

Ранее Воробьев сообщил, что с отступлением пандемии коронавируса Подмосковье возвращается к обычной жизни.

С начала пандемии в Московской области вылечили 161 059 Covid-пациентов. В регионе продолжается массовая вакцинация, сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

8 ФЕВРАЛЯ

- Ночные клубы в Подмосковье возобновляют обычную работу. В Подмосковье продолжают снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Воробьев сообщил о возвращении Подмосковья к «доковидной» жизни.

На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.