РИАМО - 8 фев. За прошлую неделю количество обращений жителей Подмосковья в социальных сетях сократилось на 41%, больше всего обращений поступило из Одинцова, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Всего поступили 4,5 тысячи обращений, тогда как 25-31 января - 7,6 тысячи, уточняется в презентации.

«При этом число обращений по каждой теме меньше, чем среднее значение», - сказала Звягина в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Она отметила, что наибольшее число обращений касались дорог, общественного транспорта, ЖКХ и благоустройства.

«Больше всего обращений поступило из Одинцова - автобусы №№83, 27, 15, 17 не соблюдают расписание. В Подольске просят увеличить количество рейсов по маршрутам №№51 и 52», - заключила Звягина.