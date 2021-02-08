РИАМО - 8 фев. Из-за сильных морозов на территории Московской области задействовано 43 резервных источника электроснабжения, на дежурстве находятся оперативные бригады энергетиков, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

«Сейчас мы работаем в режиме повышенной готовности в «Мособлэнерго», также МОЭСК в повышенной готовности. Задействовано 43 резервных источника электроснабжении», — сказал Самарин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он отметил, что на время понижения температуры у энергетиков отменены все планы на новые работы. Оперативно-выездные бригады укомплектованы необходимыми материалами и техникой.

Морозы выйдут на пик в Московском регионе 9 февраля, под утро в Подмосковье температура может опуститься до минус 32 градусов.

Из-за сильных морозов в Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Он действует до 22:00 9 февраля.