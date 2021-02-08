РИАМО - 8 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить к весне список социальных учреждений, в которых нуждаются муниципальные образования Подмосковья.

Всего в регионе планируют построить около 40 социальных объектов в 2021 году.

«Прошу все направления рассмотреть и к началу марта дать понимание, какие территории являются самыми критическими по дефициту того или иного социального учреждения», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье открывают много социальных учреждений.

«Мы строим много, но регион растет, останавливаться никто не собирается», - уточнил губернатор.

Он поручил особое внимание уделить строительству поликлиник в городе Пересвете в Сергиево-Посадском округе и в Люберцах.