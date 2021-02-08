РИАМО - 8 фев. В Москве планируют построить 10 новых мостов, строительство идет в разных районах столицы, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

«Семь из этой десятки строятся. В частности, Волоколамское шоссе открылось после реконструкции, но мост через реку Сходня взамен старого аварийного построен там пока временный. Новый, капитальный, поможет на переправе сохранить то же количество полос движения, что и на трассе, и тем самым избежать образования узкого горлышка», - сказал Загрутдинов в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Он уточнил, что мост должен быть построен в следующем году, но, вероятно, это случится раньше. Объект облегчит подъезд к стадиону «Спартак» и активно развивающейся территории Тушинского аэродрома, улучшит транспортное сообщение в районах Митино, Строгино, Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, Войковский, Сокол, Аэропорт, Коптево и Тимирязевский, а также для жителей подмосковного Красногорска.

Еще продолжаются работы по возведению четырех мостов рамках Северо-Восточной хорды между Ярославским и Дмитровским шоссе. Новые сооружения создадут дополнительные поперечные связи между районами в этой части города и помогут перераспределить транспортные потоки, избавив автомобилистов от заезда в центр Москвы.

Еще один мост, протяженностью более 330 метров, построят через Москву-реку в ходе строительства Юго-Восточной хорды, на участке между Курьяновским бульваром и улицей Кантемировской. Уже подготовлены свайные основания, сейчас рабочие переходят к возведению опор. Сдать объект должны в 2024 году, однако сделать это собираются раньше. В 2023 году собираются ввести переправу через Битцу в рамках сооружения Юго-Восточной хорды. Ее построят уже на территории Подмосковья, на участке между МКАД и дорогой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Загрутдинов добавил, что мосты через затон Новинки на ЗИЛе, Яузу при реконструкции улицы Вильгельма Пика и через Яузу при реконструкции Краснобогатырской улицы сейчас проектируют.

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