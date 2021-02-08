РИАМО - 8 фев. Около 30 школ и восемь детских садов построили в Московской области в прошлом году, в 19 округах области улучшили ситуацию со второй сменой в школах, сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«Создано более 13,5 тысячи новых мест (в школах - ред.)», - сказал Локтев в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он отметил, что рядом со всеми школами построены детские и спортивные площадки.

По его словам, в регионе также возведены восемь детских садов.

«Все образовательные объекты построены по новым стандартам», - заключил Локтев.

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