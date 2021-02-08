РИАМО - 8 фев. Почти 40 образовательных, медицинских, спортивных и культурных объектов планируют построить в Подмосковье в этом году, сообщил в понедельник министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В 2021 году мы не снижаем темпы строительства новых объектов. Будет построено 40 социальных объектов. Упор на объектах образования», - сказал Локтев в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Локтев отметил, что речь идет о 27 школах и детсадах, шести объектах здравоохранения, трех спортивных объектах и двух объектах культуры.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>