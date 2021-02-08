РИАМО - 8 фев. В прошлом году в Подмосковье открыли 68 объектов социальной инфраструктуры в рамках госпрограммы, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В рамках госпрограммы 2020 году было построено 68 объектов социальной инфраструктуры. Большая часть из них - это объекты образования (39 - ред.). На их строительство было направлено 41,6 миллиарда рублей», - сказал Локтев.

Он отметил, что построено 37 детских садов и школ, а также 17 объектов здравоохранения и семь объектов культуры. Таким образом, госпрограмму исполнили на 95%.

Главная цель государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» — повышение качества и доступности объектов здравоохранения, дошкольного, среднего, дополнительного и высшего образования, а также реконструкция существующих объектов.