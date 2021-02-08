РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. На турнире по греко-римской борьбе, посвященном Дню защитника Отечества, восемь спортсменов Люберец заняли призовые места, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец достойно выступили на прошедшем в Солнечногорске турнире по греко-римской борьбе. Восемь люберчан заняли призовые места в различных весовых категориях», – говорится в сообщении.

Первое место занял Артем Костров (весовая категория 41 килограмм), второе место – у Атабека Исакова (весовая категория 75 килограммов), Станислава Лушникова (весовая категория 41 килограмм) и Кирилла Сирицы (весовая категория до 41 килограмма). Обладателями бронзовых медалей стали Илья Кичук (весовая категория 26 килограммов), Игорь Радионов (весовая категория до 26 килограммов), Давид Тигранян (весовая категория 32 килограмма) и Лукьян Шаламберидзе (весовая категория до 45 килограммов).

На турнире сражались за медали порядка 300 юных борцов из 15 городов Московской области.