РИАМО - 8 фев. Вакцинацию в Подмосковье организовали с учетом удобства для жителей, также важно продолжать информационную работу по данному вопросу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу поблагодарить всех, кто включился в эту работу. Вижу, что все, кто добровольно хотят сделать вакцину, сегодня могут получить эту услугу в самых разных местах», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он также попросил всю сферу здравоохранения настроиться на максимальную вовлеченность по данному вопросу.

Губернатор отметил, что важно продолжать информационную работу, рассказывать жителям о нюансах прививки от Covid-19.

Ранее Воробьев сообщил, что с отступлением пандемии коронавируса регион возвращается к обычной жизни, на прошлой неделе были сняты почти все ограничения.

В Подмосковье продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках региона, а еще в мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

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