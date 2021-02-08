РИАМО - 8 фев. В Подмосковье необходимо провести работу для того, чтобы избежать утечек газа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уделите дополнительное внимание, заботу, может какие-нибудь объявления, провести проверки для того, чтобы у нас были исключены утечки газа», - сказал Воробьев.​

Седьмого февраля в одной из квартир в Щелкове обнаружили тела супругов и их пятилетнего сына. В бессознательном состоянии обнаружили также дочь супружеской пары. По предварительным данным, они отравились газом. Девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Проверку также проводит прокуратура Московской области.