РИАМО - 8 фев. Обращения жителей Подмосковья к властям требуют внимательного рассмотрения и включения в план работы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов в понедельник.

«Мы получаем регулярно обращения жителей по наиболее чувствительным, знаковым вопросам. Наша задача - все те перемены, которые ждут жители, обеспечивать. Все важно просматривать и вставить в план реализации наших поручений», - сказал Воробьев.

Он отметил, что необходимо уделять внимание запросам жителей на новые остановки, тротуары, детские площадки.