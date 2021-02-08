РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Развивающую игру «Раскрась-Ка» для детей проведут в подмосковных Люберцах в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник, 8 февраля, культурный центр «Дом офицеров» приглашает юных люберчан присоединиться к развивающей игре «Раскрась-Ка». Начало мероприятия в 16:30», - говорится в сообщении.

Для входа нужно предварительно записаться по телефону: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом №30.