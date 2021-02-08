РИАМО - 8 фев. Жители Подмосковья должны радоваться морозной зиме, для этого блоку ЖКХ необходимо мобилизовать свои силы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зима в этом году холодная. Мы это прекрасно видим, чувствуем. И очень хочется этому еще и радоваться. Для того, чтобы все радовались морозной зиме, чистому воздуху, наш блок ЖКХ <…> должен быть максимально мобилизован в текущем периоде», - сказал Воробьев.​​

Он уточнил, что все системы жилищно-коммунального хозяйства региона должны быть на личном контроле ответственных лиц.

В Подмосковье под утро 9 февраля температура может опуститься до минус 32 градусов. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.