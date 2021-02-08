РИАМО - 8 фев. Морозы выйдут на пик в Московском регионе 9 февраля, под утро в Подмосковье температура может опуститься до минус 32 градусов, в столице – до минус 25, сообщается на сайте «Метеовести».

«Затем над столицей появятся снеговые тучи, и минимальная температура повысится до минус 17 – минус 20 градусов. Но днем будет все также холодно: минус 12 – минус 15 градусов», - говорится в сообщении.

12 февраля в столице прогнозируется сильная метель, может выпасть до 40% от месячной нормы осадков.

Из-за сильных морозов в Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Он действует до 22:00 9 февраля.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий, нанесения ущерба.