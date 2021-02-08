РИАМО - 8 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев начал заседание правительства региона с поздравления ученых и педагогов с Днем российской науки, передает корреспондент РИАМО.

«Долгое время мы и начинали, и заканчивали с ковида. Сейчас я хотел бы прежде всего поздравить ученых, педагогов. Мы день науки отмечаем», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что в Московской области расположены восемь наукоградов, находится большое количество промышленных предприятий.

День российской науки отмечается 8 февраля. Праздник был учрежден в 1999 году. Он приурочен ко дню основания в XVIII веке Российской академии наук и Академического университета (сейчас— Санкт-Петербургский государственный университет).