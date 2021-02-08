РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Жители Люберец могут задать вопросы по проведению выпускных экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) в текущем учебном году первому заместителю главы администрации муниципалитета Ирине Назарьевой во время онлайн-встречи 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые люберчане! 9 февраля в 18:30 проведу встречу с жителями в режиме онлайн по вопросам организации выпускных экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) в текущем учебном году», - сказала Назарьева.

Свои вопросы можно направить заранее по электронной почте: shoinhor@mail.ru, озвучить по телефонам: 8(495)554-15-48, 8(495)554-41-56.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте, кликнув на тематический баннер.