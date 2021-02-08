РИАМО - 8 фев. С отступлением пандемии коронавируса Подмосковье возвращается к обычной жизни, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов в понедельник.

«На прошлой неделе по сути все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных стандартов. Мы по сути переходим в обычный, штатный режим работы», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в настоящее время на передний план выходят вопросы экономики.

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8 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 916 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 912 больных. В Москве - 1 728 .

- Пять препаратов для лечения коронавируса одобрили в России. Речь идет о фавипиравире, умифеновире, ремдесивире, интерфероне-альфа и гидроксихлорохине.

- Песков считает, что Россия летом вернется к нормальной жизни после пандемии. Он считает, что к лету у 60% россиян выработается иммунитет к коронавирусу и тогда можно будет жить прежней жизнью.

- Более 3,7 млн масок производят в Подмосковье ежедневно. В связи с пандемией коронавируса в Подмосковье в общественных местах необходимо носить защитные маски.