РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Ученики СШОР Люберец заняли призовые места на открытом первенстве по легкой атлетике памяти А. Гойшика, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Московской области.

«В Щелкове состоялось открытое первенство городского округа по легкой атлетике памяти А. Гойшика. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец Дмитрий Брыксин и Дарья Корочкина стали лидерами в беге на дистанции 50 и 800 метров соответственно. Мария Трефилова заняла 3 место в беге на 50 и 200 метров. Михаил Лукошин завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров», - говорится в сообщении.

Спортсменов и тренеров СШОР Люберец поздравили с полученными результатами и пожелали новых побед.