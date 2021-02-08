РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Для юных жителей Люберец в понедельник проведут мастер-класс, в рамках которого они смогут сделать открытки для пап, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В понедельник, 8 февраля, КДЦ «Союз» приглашает юных люберчан на мероприятия. В 15:00 состоится мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Открытка для папы», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Вход будет организован по предварительной записи по телефону: 8(495)501-41-88.

В 16:00 по ссылке стартует мастер-класс по народному танцу «Ковырялочка».