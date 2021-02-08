РИАМО – 8 фев. Сотрудники правоохранительных органов минувшей ночью проверили все школы Москвы и Подмосковья после о сообщения об угрозе взрывов во всех учебных учреждениях страны, сообщает ТАСС.

В социальной сети Likee вечером 7 февраля появилась информация о «минировании». Это увидела школьница из Москвы, рассказала отцу, который и обратился в полицию.

«В Москве, как и в Московской области, проверили все школы после сообщения с угрозой взрывов в школах, распространенного в социальной сети Likee», - сказал источник издания.

Также проверка прошла и в детских садах. Специалисты не нашли взрывчатых веществ.​​