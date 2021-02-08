РИАМО - 8 фев. За шесть лет работы столичный учебный центр «Мои документы» подготовил более 60 очных и свыше 230 дистанционных курсов для повышения квалификации сотрудников центров госуслуг, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Шесть лет назад мы открыли первый в России учебный центр «Мои документы», где специалисты обучаются не только предоставлению услуг, но также искусству общения с людьми, основам искреннего сервиса и стрессоустойчивости», – сказала Ракова.

Она добавила, что сотрудники центров принимают участие в реализации ключевых проектов города. Например, с прошлого августа они вместе с медучреждениями занимаются разработкой стандарта работы администраторов поликлиник. В то же время стартовал пилотный проект «Персональный помощник» для онкологических больных.

Учебный центр «Мои документы» открыли в 2015 году. В конце 2018 года его филиал расположился во Дворце госуслуг на ВДНХ.

В настоящее время 97% посетителей довольны работой центров «Мои документы» в Москве, после открытия учебного центра количество положительных отзывов возросло.