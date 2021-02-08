РИАМО - 8 фев. В городском округе Балашиха организовали проверку после смерти двух мужчин в результате пожара, их личности устанавливаются, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«8 февраля около 4 часов утра в одной из квартир в городском округе Балашиха по улице Пионерской произошло возгорание. В ходе тушения и осмотра квартиры обнаружены обгоревшие тела двух мужчин, личности которых устанавливаются», - говорится в сообщении.

Местные следователи организовали проверку. По их результатам примут процессуальное решение.

Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Из многоэтажного дома эвакуировали 20 человек, из них 5 детей.