РИАМО - 8 фев. Басманный суд столицы заочно арестовал на два месяца бизнесмена Александра Хоменко, обвиняемого в мошенничестве на 30 миллионов рублей, деньги украли из бюджета Московской области, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«В связи с объявлением Хоменко в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ», - сказал собеседник агентства.

Ранее в СК РФ возбудили уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его подозревают в трех эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

Следователи считают, что в 2017, 2018 и 2019 годах между юрлицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять госконтрактов на выполнение работ по капремонту здания техникума.

Однако Хоменко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Подмосковья и внесли в документы по контрактам ложные сведения о стоимости работ. В итоге было похищено свыше 30 миллионов рублей, которые предоставили из бюджета области в качестве оплаты по госконтрактам.