РИАМО - 8 фев. Московские власти вернутся к рассмотрению вопроса о соединении двух радиусов «желтой» ветки метро после 2023 года, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

В настоящее время «желтая» ветка метро состоит из двух не связанных между собой участков - Калининской линии и Солнцевского радиуса.

«Чтобы соединить эту линию, нужно пройти очень сложный участок по Москве исторической. Мимо храма Христа Спасителя, целого ряда памятников архитектуры, переложить множество инженерных коммуникаций. Безопасно для застройки это можно сделать только на очень большой глубине», - сказал Загрутдинов в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Он подчеркнул, что такие работы очень дорогие, в настоящее время власти рассчитывают их стоимость.

«Думаю, что вернемся к решению вопроса после 2023 года, когда заработает БКЛ и будут проложены основные радиусы», - заключил Загрутдинов.

В 2021 году в столичном метрополитене откроют 11 новых станций. Все они войдут в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). Таким образом, к концу года будет работать 21 станция БКЛ из 31, а полностью кольцо замкнется в 2022 году.