РИАМО - 8 фев. Инвестиции в модернизацию завода по производству плавленых сыров Valio, который находится в Подмосковье, превысили 178 миллионов рублей, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.



«На территории Одинцовского городского округа завершены масштабные работы по модернизации оборудования и установке дополнительных линий завода Valio. Суммарный объем инвестиций в площадку превысил 178 миллионов рублей», - сказал Воскресенский.



По его словам, обновление коснулось основного ассортимента плавленых и желтых сыров. Работы в рамках инвестиционного проекта начались весной 2020 года. Поэтапное введение оборудования в эксплуатацию продолжалось вплоть до января текущего года.



Реализация инвестиционного проекта в перспективе нескольких лет позволит увеличить фактическую производственную мощность завода на 2,5 тысячи тонн в год, а также значительно повысит уровень автоматизации производства.



«В связи с обновлениями на заводе будет создано порядка 20 новых рабочих мест», - добавил Воскресенский.