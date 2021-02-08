РИАМО - 8 фев. С середины августа прошлого года, когда была запущена программа лояльности «Аэроэкспресс Привилегия», пассажиры компании смогли накопить два миллиона баллов, участниками новой программы стали 200 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

«Участие в программе лояльности – это отличная возможность совершать поездки в аэропорт с выгодой. Каждая поездка позволяет пассажирам накапливать баллы и в дальнейшем приобретать билеты всего за один рубль. Кроме того, по билету на «Аэроэкспресс» можно получить множество скидок и подарков у партнеров компании и таким образом полностью окупить поездку в аэропорт», - отметил коммерческий директор «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков.

С помощью баллов можно приобрести 5,5 тысячи билетов на «Аэроэкспресс» за один рубль и сэкономить на поездках 2,2 миллиона рублей.

Баллы начисляются пассажирам при покупке билета в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении компании. Их начисление происходит в течение 24-х часов после покупки проездного. За один билет по тарифу «Стандарт» пассажир получает 30 баллов, а за билет по тарифу «Бизнес» - 80 баллов.