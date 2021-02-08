РИАМО - 8 фев. В январе продажи сахара в стране уменьшились на 12% по сравнению с декабрем 2020 года, также снизилась продажа подсолнечного масла на 19%, пишет газета «Известия».

«Специалисты крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД» выяснили, как изменилось потребительское поведение при покупках сахара и подсолнечного масла в январе 2021 года. Для этого аналитики изучали по 44 миллиона чеков в сутки с 1 миллиона онлайн-касс в стране», - говорится в сообщении.

Также средние затраты на покупку сахарного песка снизились на 5,5% и составили 52 рубля. А средние затраты на подсолнечное масло выросли на 2,4%, до 107 рублей.

При сравнении средних затрат на покупку одной пачки сахара или одной бутылки подсолнечного масла специалисты учитывают разные объемы упаковки, а еще скидки по программам лояльности и акции.

Аналитики «Платформы ОФД» уточнили, что в январе обычно уменьшается объем продаж, так как в декабре люди приобретают продукты про запас.

В стране цены на сахар и подсолнечное масло зафиксированы до 1 апреля. Российские власти также обсуждают альтернативные меры, которые помогут сдержать рост стоимость базовых товаров. ​