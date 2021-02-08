РИАМО - 8 фев. Кардиохирург Лео Бокерия и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов могут стать почетными гражданами Московской области, этот вопрос будет рассмотрен на заседании регионального парламента, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В повестку 137-го заседания подмосковного парламента внесены вопросы о рассмотрении ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области».

«Предлагается присвоить звание Лео Бокерии – одному из ведущих кардиохирургов мира. Благодаря его деятельности, не только как медика, но и как автора многих успешных экспериментальных разработок, были спасены тысячи жизни россиян. И это большая честь, прежде всего, для нас – присвоить ему это заслуженное звание и тем самым выразить благодарность за его труд на благо и России, и Московской области», - отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Еще на заседании рассмотрят вопрос о присвоении такого же звания спортивному деятелю, который представляет интересы жителей Подмосковья в Госдуме, Вячеславу Фетисову.

«Вячеслав Александрович неразрывно связан с развитием профессионального и массового спорта в Подмосковье. Легенда мирового хоккея и пример для российских спортсменов – присвоение ему почетного звания лишь подтвердит его вклад в процветание Московской области», – уточнил Брынцалов.

137-е заседание Мособлдумы состоится 11 февраля.