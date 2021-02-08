РИАМО - 8 фев. Шесть членов межэтнической группы задержали за организацию массового изготовления и сбыта поддельных документов, бланков и печатей для незаконного въезда и пребывания иностранцев на территории Московского региона, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по столице и Московской области.

В ОПГ были разграничены роли всех членов, также имелись связи в правоохранительных органах. За минувший год им удалось «заработать» свыше 2 миллионов рублей. Кроме того, за год они легализовали более тысячи незаконных мигрантов.

«В рамках возбужденного следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области уголовного дела установлены и задержаны шесть человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий (помещений с набором необходимого оборудования, с образцами печатей и бланков)», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках дела было проверено семь адресов проживания лиц, причастных к деятельности преступной группы.

Общее количество участников преступной группировки составляет около десяти человек. Оперативно-разыскные мероприятия проводятся совместно с управлением ФСБ России по Забайкальскому краю.