РИАМО - 8 фев. Торгово-развлекательный центр «Кварц» площадью 12 тысяч квадратных метров открылся в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Строительство объекта площадью 12 тысяч квадратных метров начали в октябре 2018 года. Размер инвестиций в реализацию проекта составил около 900 миллионов рублей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Здесь уже работает супермаркет и магазины одежды и аксессуаров. В скором времени в здании заработает фуд-корт, рассчитанный на 250 человек.

А весной этого года в ТРК откроется кинотеатр премиум-класса. Для удобства посетителей у здания есть парковка на 430 мест.