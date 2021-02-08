РИАМО - 8 фев. Московский метрополитен теперь может самостоятельно реставрировать станции, являющиеся объектами культурного наследия, предприятие получило лицензию на данные работы, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В перспективе эта лицензия открывает новые возможности для совершенствования реставрационных работ в метрополитене, ведь около 50 наших станций являются признанными памятниками истории и культуры, и мы бережно сохраняем наследие», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Лицензию на самостоятельную реставрацию выдало министерство культуры России. По словам Ликсутова, это свидетельствует о доверии к специалистам и компетенциям Московского метро.

Всего на сегодняшний день в столице насчитывают 8602 объекта культурного наследия. Из них семь признали таковыми в прошлом году.