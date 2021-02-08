РИАМО - 8 фев. Весной самолеты лоукостера «Победа» начнут летать еще из одного столичного аэропорта – Шереметьево, сейчас самолеты компании летают из аэропорта Внуково, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«По данным аналитической компании OAG, <…> полеты будут выполняться по девяти внутренним и трем международным направлениям. В частности, с 1 мая начнутся полеты в Махачкалу (по два рейса в день) и Пермь (три рейса в день)», — говорится в статье.

С 1 июня самолеты компании будут летать в Сочи, Уфу, Екатеринбург, Стамбул, Ригу, Анталью. С 1 июля – в Минеральные Воды и Барнаул.

Рейсы будут выполнять самолеты Boeing 737–800, в которых пассажирам предоставят 189 мест. В летний сезон авиакомпания предложит свыше 625 тысяч кресел для пассажиров на рейсах из Шереметьева, с июля – порядка 29 тысяч кресел в неделю.

По большинству из указанных направлений самолеты «Победы» летают из Внукова. «Победа» - крупнейший базовый перевозчик для этого аэропорта, и перевод части рейсов в другую воздушную гавань мог бы стать болезненным для Внукова. Однако, по данным источников издания, самолеты «Победы» будут параллельно летать из двух аэропортов. Рейсы из Шереметьева передадут «Победе» от «Аэрофлота» в рамках код-шеринга.

«Победа» же продолжит развитие во Внукове и планирует увеличить число самолетов, которые там базируются.